ANKARA'DA DEPREM! Ankara'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 6 Temmuz 2023 Ankara'da nerede deprem oldu? AFAD duyurdu!

Ankara'da deprem meydana geldiği bildirildi. Yapılan açıklama sonrası Ankara başta olmak üzere Çankırı, Eskişehir ve Konya gibi sarsıntı hissedilen şehirlerde yaşayan vatandaşlar Ankara depremi için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan Ankara'da deprem açıklaması...

ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 21.42'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.42 kilometre olarak açıklandı.

KANDİLLİ SARATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.07.06 21:16:50 37.9625 36.3142 16.2 -.- 1.5 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.06 21:10:26 37.9723 38.1353 3.1 -.- 2.3 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.07.06 21:10:02 38.7158 37.4727 14.5 -.- 1.7 -.- KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.07.06 20:48:45 38.2562 37.1495 7.0 -.- 2.0 -.- AGLICA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.06 20:42:45 38.5252 39.4130 4.7 -.- 2.3 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel

2023.07.06 20:39:46 38.5293 39.4335 5.4 -.- 2.1 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel

2023.07.06 20:27:56 38.2013 37.9730 9.9 -.- 2.6 -.- SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.07.06 19:41:41 38.1675 38.4808 15.3 -.- 2.6 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.07.06 19:32:28 36.3158 36.1088 7.7 -.- 1.8 -.- GULDEREN-(HATAY) İlksel

2023.07.06 19:03:48 38.7270 25.1908 9.2 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.07.06 18:46:18 36.9380 27.8172 4.6 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.07.06 18:21:43 37.4893 36.7975 5.0 -.- 1.3 -.- ALTINOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.06 18:00:16 36.1315 33.5385 0.0 -.- 1.6 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2023.07.06 17:51:48 39.5995 29.3538 0.0 -.- 1.3 -.- YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel

2023.07.06 17:45:58 38.5042 37.2680 11.7 -.- 1.5 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.07.06 17:40:34 37.9732 36.1097 9.3 -.- 1.4 -.- SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.07.06 17:28:11 39.8558 28.7203 2.6 -.- 3.6 -.- YUKARIBALI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel

2023.07.06 16:59:33 39.0632 40.3152 9.3 -.- 2.3 -.- KUSKONDU-(BINGOL) İlksel



