Ankara'da deprem mi oldu? 25 Nisan 2022 Ankara'da kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Ankara'da deprem mi oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar, 25 Nisan 2022 Pazartesi günü Başkentte sarsıntı hisseden kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Depremin büyüklüğü, şiddeti, ve derinliğine ilişkin bilgiler Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinden ve sosyal medya hesabından duyuruldu. Peki Ankara'da deprem mi oldu? 25 Nisan 2022 Ankara'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU? 25 NİSAN 2022 PAZARTESİ

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

25 NİSAN 2022 ANKARA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM MEYDANA GELDİ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ankara'nın Çubuk ilçesinde saat 05.45'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Ankara'daki depremin derinliği 6.96 km olarak açıklandı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.04.25 05:59:40 40.4843 33.0178 5.0 -.- 2.9 -.- AVCIOVA-CUBUK (ANKARA) İlksel

2022.04.25 05:46:42 37.8237 26.8970 20.3 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.25 05:45:47 40.4807 33.0140 5.0 -.- 3.7 3.8 AVCIOVA-CUBUK (ANKARA) İlksel

2022.04.25 05:42:50 37.8097 30.9218 5.0 -.- 2.6 -.- CAYKOY-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel

2022.04.25 05:26:30 38.1207 38.6125 5.0 -.- 1.7 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.04.25 04:57:31 40.4875 32.9940 5.0 -.- 3.2 3.1 KIZILOREN-CUBUK (ANKARA) İlksel

2022.04.25 03:38:26 36.9548 27.5513 6.7 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.25 03:23:02 33.9550 25.9275 10.6 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.25 03:03:44 37.0167 28.3975 4.6 -.- 1.1 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.25 02:55:55 37.0240 28.4322 4.1 -.- 1.2 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.25 02:51:11 37.0215 28.4042 8.1 -.- 1.3 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.25 02:09:52 37.9182 27.1333 5.3 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

