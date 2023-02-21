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Ankara'da deprem olacak mı, fay hattı geçiyor mu? Ankara riskli bölge mi? İşte Türkiye riskli bölgeler listesi

21.02.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın deprem riski olan bölgeler arasında yer alıp almadığı merak konusu oldu. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından dün akşam saatlerinde Hatay'da art arda gerçekleşen iki deprem sonrasında birçok vatandaş Türkiye deprem risk haritasını incelemeye başladı. Ankara'da da deprem beklentisi olan illerden biri. Peki Ankara'dan fay hattı geçiyor mu, deprem olacak mı? Ankara riskli bölge mi? Ayrıntılar haberimizde...

Ankara'da deprem olacak mı, fay hattı geçiyor mu? Ankara riskli bölge mi? İşte Türkiye riskli bölgeler listesi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Türkiye deprem risk haritası gündem oldu. Deprem sonrasında iyice tedirgin olan vatandaşların bir kısmı 'Ankara'da deprem olacak mı?, Ankara'dan fay hattı geçiyor mu?' gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı. 20 Şubat 2023 (dün) tarihinde Hatay'da 6.4 ve 5.8 olmak üzere iki ayrı deprem daha gerçekleşti. Peki Ankara'dan fay hattı geçiyor mu, deprem olacak mı? Ankara riskli bölge mi? İşte ayrıntılar...

ANKARA'DAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

2018 yılında AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenen ve 1 Ocak 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan deprem risk haritasına göre Ankara 3. ve 4. derece deprem bölgesi kuşağında yer almaktadır. Ankara'nın en riskli bölgelerin başında Şereflikoçhisar, Demetevler, (Yenimahalle) Çamlıdere, Kızılcahamam, Kazan gibi ilçeler yer alıyor.
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Ankara fay hattı şehrin altından geçmemektedir. Fakat Ankara'nın ilçelerinin bir çoğundan fay hattı geçmektedir. Bunun yanında 1. derece deprem bölgesi olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, güneydoğusunda Kırşehir Keskin Fay Hattı ve Haymana bölgesinde ise Bala'nın altındaki küçük fay hatları bulunuyor. Çevre illerdeki fay hatlarından kaynaklı olarak Ankara, deprem açısından risk barındıran bir şehirdir.

TÜRKİYE DEPREM RİSK HARİTASI

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt..
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İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum...
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ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman

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