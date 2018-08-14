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Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 13:44 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakcı'yı görevden aldı. Bardakcı'nın yerine eski Adana İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar getirildi.

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Habertürk'ün aktardığına göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı'yı görevden aldı.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne eski Adana İl Müdürü Turan Akpınar getirildi.

VEFA BARDAKCI KİMDİR?

Vefa Bardakcı, 01.12.1967 tarihinde Konya’nın Kadınhanı İlçesinde doğdu. Konya Kadınhanı İlçesinde ilk ve ortaöğrenimini tamamladı. Öncelikle Selçuk Üniversitesi Niğde Eğitim Yüksekokulu ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği bölümünden mezun oldu. Eğitim Yönetimi ve Denetimi yüksek lisans mezunu olup, doktora çalışmaları devam etmektedir.

Meslek hayatına Malatya-Darende-Hisarcık İlkokulunda Müdür Yetkili Öğretmen olarak başlayan Bardakcı, daha sonra İzmir’de çeşitli ilkokullarda öğretmenlik ve yöneticilik, sırasıyla Ağrı ve Çanakkale’de İlköğretim Müfettişliği, İzmir Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı, Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Ankara Milli Eğitim Müdürü olarak 02.06.2016 tarihinde göreve başlayan Bardakcı, evli ve iki çocuk babasıdır.

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Okuyucu Yorumları 43 yorum
Yalaka iş bilmez kural tanımaz tek özelliğş sendikacılık olan okul müdürlerini de al görevden bakanım.
bu bakandan umutluyum inşallah uzun soluklu olur
çok güzel hareketler bunlar
Spekülatif haber yapmayın bu mu deprem.
her gelen kendince birşeyler yapıyor bu son olsun insallah
İşte budur!Ehil olmayan ve derdi millete hizmet etmek olmayan hiçbir yönetici istemiyoruz. Bu cesur davranışından dolayı bakanımı tebrik ederim.
neden deprem olsun anlamadım, bakan, il milli eğitim müdürünü görevden almış neden bu kadar büyüttünüz??
ziya bey kabinenin en doğru kararıdır. kendisine başarılar diliyorum.
editör öperim seni başlığı doğru at ankara da deprem etkisi yaratan haber diye mesela kuş beyinli millette gerçek deprem sanacak.
fetöcü ve yobaz birisi gitmiş oldu. güzel.
gerekçesi ne ben aldım oldu anlayışı yanlış.
Darisi diger iller e
Bu defa bir umut var gibi
IYİ OLMUŞ BRAVOO YAPAMAYAN GİDERR O KADAR
Milli eğitim bakanlığında bakanın hicbir etkisi yoktur para işleri fetocu bedelli damat ferit deniz burak arsa yurt kat imar işlerinden bilo milli eğitimden kuzen sorumlu kısaca ülke sarayın çiftliği beraber batıracaklar
Darısı Mersin'e. Öğretmenevi binasını yıkıp milyonlarca paraya yeniden aynısını yapma becerisi gösteren, rüşvet almadan ruhsat vermeyen **şerefli müdür
Bakan Bey kıyıma devam ediyor..Allah yardimcisi olsun..bu adamı yakında harcarlar..dogru söyleyeni 9 köyde dogru şeyler yapanı 9 diyardan kovarlar çünkü
Alınması Gerektiğinden her kamu görevlisi görevden alınmış. Buna Deprem demenin mantığı ve anlamı nedit?
istanbul ve diğer belediyelerdeki saltanata alışmış yöneticiler ne zaman değişecek..bekliyoruz..
akp de beğendiğim 2. adam şimdiki meb bakanı hadi hayırlısı inşallah yanıltmaz
kesin davutoglunun atadıgı isimdir
Kriz tellallığı yapmayın...Ankara'da Deprem ne demek? Başarısız görür başkasını atar, bunun neresinde deprem...Herkes felaket habercisi olmuş...
öncelikle hiperaktive,dikkat eksikliği,özel ogrenme güçlüğü tanısı ile ilgili kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarına riayet etmeyenler de gitsin bi ARTIK
yeni bakan çetin ceviz çıktı helal olsun bu bakan muazzam iş yapacak inşallah
yaw alt üstü milli eğitim müdürü ne abarttınız ya deprem zerzele diye amaaaaaaaaan
sayin bakanim sinifta uyuyan emekliligi gelmis ogretmenleride emekli edin artik adamlar maas derdinde baska sifatlari yok
Bu bakan nokta atışı yapıyor ki bu kabinede bence en başarılı olan bakanlardan biri ayrıca sayın albayrak türkiyedeki ekonomi profesörleriyle yaptığı iştişare ve toplantılar bu saldırıları bertaraf etti ki çok olumlu ve erdemli bir davranıştı helal olsun birde sayın soylu biraz ciddi olsa hareketlerinde çok güzel olacak Allah utandırmasın umutluyum bu kabineden
bütün pislikler temizleniyor yani eski bürokrasinin hepsi pislik yenisini Bilmiyorum tabii
Darısı Yozgat'a...
umarım yeni milli eğitim bakanının yoluna taş koymazlar
ne deprem miş be ne var kardeşim adam bunu da çalışmak istediği bir insana göreve getiriyor diyelim de görevden alıyor Bundan daha doğal Ne olabilir ki
CHP li degilim ama akp li de degilim. Bu bakan devam ederse Turkiyeye buyuk faydasi olacak. O zaman oy veririm
bu haber bile değil, ne depremi
HOCAM DİKKAT ET OKULLARIN VAR SONRA ALLAH KORUSUN
30 MEİL OKDUM HEPSİ DEMREM MANTIĞI NE DEMEK DİYOR ...SİZDE DEMİRÖRENE MEİL ATIN ŞU MY NET MODÜLATÖRÜNÜN GÖREVDEN ALDIRALIM HADİ VARMISINZ..O ZAMAN SAÇMA MANŞET ATIRMI...
Gündem değiştirme operasyonu. Maalesef artık ok yaydan çıkmış. En az tüm bakanlar veya CB düzeyinde bir görevden alma/istifa olmadan gündem değişmez. Tabiki geçmişte olduğu gibi darbe filan yaptımazsanız...
DEPREMİ BİR İL MÜDÜRÜ görevden alınmış buna Deprem mi diyor bu sizin başka işiniz yok mu ülke batıyor
niğde eğitim yüksekokulu nedir?
deprem gibi sunmanız haber görgüsüzlüğüdür, gayet sıradan bir durum
İSTE ULKEDE BOYLE LİYAKAT SİSTEMİ TEKRAR AKTİF EDİLMELİDİR PARTİZANLİK DEĞİL
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