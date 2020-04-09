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  4. Ankara'da dezenfeksiyon kabini kuyruğu! Gören sıraya girdi

Ankara'da dezenfeksiyon kabini kuyruğu! Gören sıraya girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2020 10:32 | Son Güncelleme

Ankara'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon sağlaması amacıyla üretilen kabin vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kabinden geçmek isteyen vatandaşlar dezenfekte olabilmek için sıraya girerek dakikalarca bekledi. Bir kadının kabine kucağındaki köpeği ile birlikte girmesi de dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Ankara'da ısıtma ve soğutma sistemleri üzerine faaliyet gösteren firma, corona virüs salgını için dezenfeksiyon kabini üretti.

Firma, kişinin üzerindeki kıyafetler ve ayakkabıların yüksek basınçla ıslatmadan dezenfeksiyonunu sağlayan kabini, Mamak Hocalı Caddesi'nde tanıttı.

Firma sahibinin arkadaşının iş yeri önünde cadde üzerine konulan dezenfeksiyon kabinine çevredekiler yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, kabinden geçerek dezenfekte olabilmek için kuyruk oluşturdu. Sıraya girenler, virüsten korunmak için sosyal mesafe kuralına uygun bekledi.

Dezenfekte olabilmek için elinde köpeği ile bile kabine giren oldu. Firma ortaklarından Ahmet Kaya Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olduğunu öne sürdüğü sistemi şöyle anlattı:

"Kabinde hareket sensörü bulunuyor. 1 saatte 300 kişiyi dezenfekte etme özelliğine sahip. Çalışma prensibi olarak sensörlüdür, bir kişi içeriye girdiği anda yaklaşık 10 saniye buhar olarak basıyor. Dışarı çıktığımızda üzerimizdeki bakterileri dezenfekte etmiş oluyoruz."

Kullanabilmek için sıraya girdiler! Yer: Ankara

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Anahtar Kelimeler:
Ankara koronavirüs dezenfeksiyon

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