Ankara'da dolmuşta 17 yaşındaki kızı taciz eden şüpheli yakalandı! 26 ayrı suç kaydı çıktı

15 Ekim'de öğlen saatlerinde Aşti'den Sincan yönüne seyahat ettiğini ifade eden P.G.'nin, yolculuk esnasında erkek şahsın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, bu esnada tacizciyi video kaydına aldığını ve tepki gösterdiğini söylediği öğrenildi. Panikleyen şüpheli şahsın minibüsten inerek kaçtığı bilgisi alındı.

26 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

Mağdur kızdan alınan bilgiler doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Etimesgut İlçe Emniyetine bağlı ekipler, şüpheli Ö.S'yi 16 Ekim'de Altındağ'da yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahsın Yozgat Cezaevi'nden izinli olarak çıktığı, 26 ayrı suç kaydı olduğu ve bu suçlardan 9'unun "cinsel taciz ve cinsel saldırı" olduğu belirtildi. Yakalanan Ö.S isimli şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır