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  4. Ankara'da dolmuşta 17 yaşındaki kızı taciz eden şüpheli yakalandı! 26 ayrı suç kaydı çıktı

Ankara'da dolmuşta 17 yaşındaki kızı taciz eden şüpheli yakalandı! 26 ayrı suç kaydı çıktı

16.10.2024 19:32
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Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan "Elvankent - Emirler dolmuşunda 17 yaşındaki kıza cinsel saldırı" videosu ile ilgili olarak harekete geçen emniyet ekipleri, mağdur P.G isimli genç kıza ulaşarak kızın ifadesini aldı. Ankara'da dolmuşta 17 yaşındaki kızı tacizde bulunan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın cezaevinden izinli çıktığı ve 26 ayrı suç kaydı olduğu belirtildi.

Ankara'da dolmuşta 17 yaşındaki kızı taciz eden şüpheli yakalandı! 26 ayrı suç kaydı çıktı

15 Ekim'de öğlen saatlerinde Aşti'den Sincan yönüne seyahat ettiğini ifade eden P.G.'nin, yolculuk esnasında erkek şahsın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, bu esnada tacizciyi video kaydına aldığını ve tepki gösterdiğini söylediği öğrenildi. Panikleyen şüpheli şahsın minibüsten inerek kaçtığı bilgisi alındı.

26 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

Mağdur kızdan alınan bilgiler doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Etimesgut İlçe Emniyetine bağlı ekipler, şüpheli Ö.S'yi 16 Ekim'de Altındağ'da yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahsın Yozgat Cezaevi'nden izinli olarak çıktığı, 26 ayrı suç kaydı olduğu ve bu suçlardan 9'unun "cinsel taciz ve cinsel saldırı" olduğu belirtildi. Yakalanan Ö.S isimli şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara cinsel taciz
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