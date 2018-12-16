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Ankara'da drift yapan sürücüye ceza yağdı! Sosyal medyada paylaşılınca...

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 08:34 | Son Güncelleme

Ankara'da trafiği durdurarak otomobili ile drift yapan M.T.D. görüntülerin Twitter'da paylaşılması sonrasında polis ekiplerince yakalandı. M.T.D.'ye 5 bin 10 TL ceza kesilirken, ehliyetine de 2 ay el konuldu.

Ankara'da drift yapan sürücüye ceza yağdı! Sosyal medyada paylaşılınca...

Ankara’nın Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı üzerinde ilerleyen M.T.D. iddiaya göre trafiği durdurarak otomobiliyle drift yaptı. Diğer sürücülerin korna basarak tepki gösterdiği M.T.D. daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Twitter'da bir kullanıcının drift görüntülerini hesabından paylaşıp Emniyet'e ihbarda bulunması sonrasında Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler MOBESE kameraları ile aracı takibe aldı. Yaklaşık 2 saat süren takip sonrası M.T.D. yönetimindeki otomobil Konya yolu üzerinde durduruldu.

M.T.D’ye, otomobiliyle drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü için 5 bin 10 TLÿceza kesildi. Ehliyetine de 2 ay süreyle el konulan M.T.D., psikoteknik muayeneye sevk edildi.

Otomobil ise çekiciye yüklenerek otoparka götürülürken, 2 ay trafikten men edildiği öğrenildi.

Sosyal medyadan ihbarda bulunan kullanıcının videolu paylaşımına Türk Polis Teşkilatı'nın Twitter hesabından verilen yanıt ise dikkat çekti.

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