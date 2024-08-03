HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ankara'da dünyanın konuştuğu takasta film gibi hikaye ortaya çıktı: Gerçeği yolda öğrendi

Ankara'da dünyanın konuştuğu takasta film gibi hikaye ortaya çıktı: Gerçeği yolda öğrendi

03.08.2024 22:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk Savaş'tan bu yana Batı ile Rusya arasındaki en büyük tutuklu takasından sonra Perşembe günü evlerine dönen Rus casus çiftin çocukları, uyruklarını Moskova'ya giden uçakta öğrendi.

Ankara'da dünyanın konuştuğu takasta film gibi hikaye ortaya çıktı: Gerçeği yolda öğrendi

Artem Viktorovich Dultsev ve Anna Valerevna Dultseva hapisteyken, Slovenya'da yaşayan Arjantinli bir çift gibi davranıyordu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, çocukların tek kelime Rusça bilmediğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i tanımadığını ve Moskova’ya vardıklarında onları kimin karşıladığını ebeveynlerine sorduklarını söyledi. Çocuklar Moskova’da Putin tarafından karşılanmıştı.

ANKARA'DA ESİR TAKASI!

Perşembe günü 7 farklı ülkede bulunan 24 tutuklu değiş tokuş edildi.

16’sı Rus hapishanelerindeki Batılı tutuklular ve 8’i ABD, Norveç, Almanya, Polonya ve Slovenya'da bulunan Rus tutuklulardı. Bunların arasında Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich de vardı.

4 kişilik Rus aile, Moskova’ya varışlarında Putin tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Putin, Dultseva ve kızına çiçek verdi ve onları kucakladı.

Putin, casusların çocuklarını İspanyolca “iyi geceler" sözleriyle selamladı.

Arjantin basınına göre, çift María Mayer ve Ludwig Gisch olarak biliniyordu ve 2017'de Arjantin pasaportlarıyla Slovenya'ya gittiler.

Sahte isimleriyle Ludwig Gisch bir bilişim şirketi, María Mayer de çevrimiçi bir sanat galerisi kurdu.

Çift Ljubljana’da yaşarken, 2022’de casusluk suçlamasıyla tutuklandı.

Tutuklu takası öncesinde Çarşamba günü, Dultsev ve Dultseva casusluk suçlamalarını kabul ettikten sonra, her biri 19 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak Associated Press'in bildirdiğine göre, 2022'den beri tutuklu olmaları nedeniyle hapiste kaldıkları süre göz önünde bulundurularak serbest bırakıldılar ve Slovenya'yı terk etmeleri istendi.

Aile, Batı-Rusya tutuklu takası neticesinde Perşembe günü Rusya'ya geri gönderildi.

Kremlin, Arjantin doğumlu 11 yaşındaki Sofia ve 8 yaşındaki Gabriel'in Rus olduklarını ancak uçak Ankara'dan Vnukovo Havaalanı'na hareket ettiğinde öğrendiklerini ve bundan sonra hayatlarının farklı olacağını söyledi.

Bu içerik BBC tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ankara Rusya
En Çok Okunan Haberler
Cinsel organı sebebiyle Olimpiyatlarda başarısız oldu!

Cinsel organı sebebiyle Olimpiyatlarda başarısız oldu!

Son çalışmalar ortaya koydu: O ilde 7.5 büyüklüğünde deprem olabilir: "100 km'lik alan etkilenir"

Son çalışmalar ortaya koydu: O ilde 7.5 büyüklüğünde deprem olabilir: "100 km'lik alan etkilenir"

Instagram'ın kaderi ne olacak? BTK'nın aldığı karar sonrası süre doluyor

Instagram'ın kaderi ne olacak? BTK'nın aldığı karar sonrası süre doluyor

İstanbul'daki plajda ekipleri alarma geçiren olay! Denize girmek isterken buldu

İstanbul'daki plajda ekipleri alarma geçiren olay! Denize girmek isterken buldu

Tanju Özcan "Uyarmadı demeyin" diyerek duyurdu! Kameralarla izlenip tek tek tespit ediliyor

Tanju Özcan "Uyarmadı demeyin" diyerek duyurdu! Kameralarla izlenip tek tek tespit ediliyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.