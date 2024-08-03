Ankara'da dünyanın konuştuğu takasta film gibi hikaye ortaya çıktı: Gerçeği yolda öğrendi

Artem Viktorovich Dultsev ve Anna Valerevna Dultseva hapisteyken, Slovenya'da yaşayan Arjantinli bir çift gibi davranıyordu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, çocukların tek kelime Rusça bilmediğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i tanımadığını ve Moskova’ya vardıklarında onları kimin karşıladığını ebeveynlerine sorduklarını söyledi. Çocuklar Moskova’da Putin tarafından karşılanmıştı.

ANKARA'DA ESİR TAKASI!

Perşembe günü 7 farklı ülkede bulunan 24 tutuklu değiş tokuş edildi.

16’sı Rus hapishanelerindeki Batılı tutuklular ve 8’i ABD, Norveç, Almanya, Polonya ve Slovenya'da bulunan Rus tutuklulardı. Bunların arasında Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich de vardı.

4 kişilik Rus aile, Moskova’ya varışlarında Putin tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Putin, Dultseva ve kızına çiçek verdi ve onları kucakladı.

Putin, casusların çocuklarını İspanyolca “iyi geceler" sözleriyle selamladı.

Arjantin basınına göre, çift María Mayer ve Ludwig Gisch olarak biliniyordu ve 2017'de Arjantin pasaportlarıyla Slovenya'ya gittiler.

Sahte isimleriyle Ludwig Gisch bir bilişim şirketi, María Mayer de çevrimiçi bir sanat galerisi kurdu.

Çift Ljubljana’da yaşarken, 2022’de casusluk suçlamasıyla tutuklandı.

Tutuklu takası öncesinde Çarşamba günü, Dultsev ve Dultseva casusluk suçlamalarını kabul ettikten sonra, her biri 19 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak Associated Press'in bildirdiğine göre, 2022'den beri tutuklu olmaları nedeniyle hapiste kaldıkları süre göz önünde bulundurularak serbest bırakıldılar ve Slovenya'yı terk etmeleri istendi.

Aile, Batı-Rusya tutuklu takası neticesinde Perşembe günü Rusya'ya geri gönderildi.

Kremlin, Arjantin doğumlu 11 yaşındaki Sofia ve 8 yaşındaki Gabriel'in Rus olduklarını ancak uçak Ankara'dan Vnukovo Havaalanı'na hareket ettiğinde öğrendiklerini ve bundan sonra hayatlarının farklı olacağını söyledi.

Bu içerik BBC tarafından yayına alınmıştır