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Ankara'da eğlence mekanı kurşunlandı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 04:05 | Son Güncelleme

Ankara’nın Çankaya İlçesinde bulunan bir eğlence mekanına kurşun yağdıran şahıslar, işletmenin otopark görevlisini bacağından yaralayarak kaçtı.

Olay, saat 02.00 sularında Ankara’nın Çankaya ilçesi Kavaklıdere Mahallesi Güfte sokakta bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Eğlence mekanının önüne otomobilleriyle gelen şüpheli şahıslar, tabanca ile ateş açmaya başladı. Kurşunlar, eğlence mekanının kapısına ve önünde bulunan otopark görevlisi Latif K. (42)’ya isabet etti. Kimliği belirsiz şüpheli şahıslar, iddiaya göre 8 el ateş açtıktan sonra geldikleri otomobille kaçtı.

POLİS ZANLILARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Sağ bacağından yaralanan Latif K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılırken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay mahallinde inceleme yapan polis ekipleri 8 adet boş kovan ve çekirdeklerini işaretledi. Çevredeki işletmelerin güvenlik kameralarını izleyen polisler, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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Ankara gece kulübü kurşun

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ayaklarına sıkmış mesaj vermiş, kafalrına sıkıp ders verseydiniz bari de tam olsun daha cix olurdu.
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