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  4. Ankara'da ehliyetsiz sürücü yeni aldığı araçla kahvehane önünde oturanlara çarptı

Ankara'da ehliyetsiz sürücü yeni aldığı araçla kahvehane önünde oturanlara çarptı

12.08.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, fren yerine gaza basan Vedat A.'nın kontrolünden çıkan otomobil, kahvehane önünde oturanlara çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü belgesi olmayan Vedat A.'ya, 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan para cezası uygulandı.

Kaza, dün akşam, Altındağ ilçesinde meydana geldi. Vedat A., otomobiliyle iş çıkışı evine giderken, ara sokaktan caddeye çıktığı sırada fren yerine gaza bastı. Vedat A.'nın kontrolünden çıkan otomobil, caddedeki kahvehane önünde oturanlara çarptı. Kazada Mehmet B., İdris B. ile ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

SÜRÜCÜ BELGESİ YOKMUŞ

Kaza sonrası gözaltına alınan Vedat A.'nın sürücü belgesinin bulunmadığı, otomobili de yeni aldığı ortaya çıktı. Vedat A.'nın, yanlışlıkla fren yerine gaza bastığını söylediği öğrenildi. Vedat A.'ya 'ehliyetsiz olarak araç kullanmak'tan para cezası kesildi.

KAZA ANI KAMERADA

Soruşturma sürerken, kaza anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin, ara sokaktan caddeye çıktığı sırada bir anda hızlanarak kontrolden çıktığı, yol kenarındaki tezgaha ve kahve önünde oturanlara çarptığı anlar yer aldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara
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