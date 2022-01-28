Ankara'da esrarengiz cinayet! Evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Kan donduran cinayet Ankara'da gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, önceki gece Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'ndeki evinde boğazı kesilmiş halde bulunan Gürsoy'un ölümüyle ilgili Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince detaylı inceleme başlatıldı.
Gürsoy'un katil veya katillerinin yakalanması için soruşturma yürütülüyor.
Öte yandan, Gürsoy'un cenazesinin Adli Tıp Kurumundan ailesi ve yakınlarınca teslim alındığı ve Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi. (AA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum