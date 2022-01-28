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Ankara'da esrarengiz cinayet! Evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

28.01.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde esrarengiz bir cinayet meydana geldi. 44 yaşındaki Aytaç Gürsoy evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Gürsoy'un katil veya katillerinin yakalanması için soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Ankara'da esrarengiz cinayet! Evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Kan donduran cinayet Ankara'da gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, önceki gece Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'ndeki evinde boğazı kesilmiş halde bulunan Gürsoy'un ölümüyle ilgili Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince detaylı inceleme başlatıldı.

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SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Gürsoy'un katil veya katillerinin yakalanması için soruşturma yürütülüyor.

Öte yandan, Gürsoy'un cenazesinin Adli Tıp Kurumundan ailesi ve yakınlarınca teslim alındığı ve Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi. (AA)

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cinayet Ankara Etimesgut
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