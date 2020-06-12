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Ankara'da etkili olan sağanakta bir kişi sel sularında sürüklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 02:54 | Son Güncelleme

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Keçiören ilçesinde bir kişi, sel sularıyla birlikte sürüklendi.

Ankara'da, akşam saatlerinde şehri etkisi altına alan kuvvetli sağanak nedeniyle, cadde ve sokaklar dere yatağına döndü. Pek çok yerde oluşan sel nedeniyle, otomobiller, iş yerleri ve bodrum kattaki evler sular altında kaldı.

Keçiören ilçesi Gün Sazak Caddesi'nde ise bir kişi oluşan sel sularıyla birlikte sürüklenmeye başladı. Oturur pozisyonda yokuş aşağı sürüklenen kişi, karşı şeritten gelen yolcu minibüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

O anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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