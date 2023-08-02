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  4. Ankara'da ev sahibinden kadın kiracıya iğrenç tuzak! Flört sitelerinde hesap açıp telefon numarasını yaydı

Ankara'da ev sahibinden kadın kiracıya iğrenç tuzak! Flört sitelerinde hesap açıp telefon numarasını yaydı

02.08.2023 06:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstedikleri zammı alamayan ev sahipleri yaptıklarıyla şaşırtmaya devam ediyor. Bu kez bir ev sahibi, kadın kiracısına çok ahlaksız bir tuzak kurdu. Flört sitelerinde kiracı adına sahte profiller oluşturdu ve telefon numarasını paylaştı. İfadeye çağrılan ev sahibi, suçlamaları reddederken hakkında kişisel verileri yaymaktan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara'da ev sahibinden kadın kiracıya iğrenç tuzak! Flört sitelerinde hesap açıp telefon numarasını yaydı

Yükselen kiralar birçok ev sahibi ve kiracıyı karşı karşıya getiriyor. Kimi zaman kanlı sonlanan anlaşmazlıkların sonuncusu ise duyanları hayrete düşürdü.

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KADININ TELEFON NUMARASINI PAYLAŞTI

Ankara Eryaman'da bir ev sahibi, kadın kiracısına fahiş zam yapmak istedi ama kadın yasal sınır olan yüzde 25'te diretince ikili arasında husumet başladı. Ev sahibi istediği kirayı alamayınca akıllara durgunluk veren bir planı harekete geçirdi. 4 ayrı flört sayfasında kadının fotoğrafı ve telefon numarasını kullanarak bir profil oluşturdu ardından da önüne gelen erkeklerin hepsine telefon numarasını paylaştı.

SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Show Haber'in haberine göre bilişim sektöründe çalışan kadının telefonu susmak bilmedi. Başına gelenleri flört için arayan erkeklerden öğrenen kadın, soluğu savcılıkta aldı. Kullanıcı bilgileri incelendiğinde kullanıcı IP'leri ev sahibinin bilgisayarına ait çıktı. İfadeye çağrılan ev sahibi, suçlamaları reddederken hakkında kişisel verileri yaymaktan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Ankara Kiracı ev sahibi

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