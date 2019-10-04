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Ankara'da faciadan dönüldü! Sürücü gözyaşlarını tutamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 05:02 | Son Güncelleme

Ankara’nın Çankaya ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhasına çarpan otomobil alev aldı. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan sürücü ise hurdaya dönen otomobilini görünce gözyaşlarını tutamadı.

Kaza, bugün saat 01.30 sularında Ankara’nın Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mert Y. İdaresindeki otomobil, bulvar üzerinde Kızılay istikametinde ilerlerken Balgat yol ayrımında bulunan yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön kısmından ağır hasar alan otomobil alev aldı. Yanan otomobilden uzaklaşan sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Olay yerine gelen itfaiye erleri alevleri söndürürken polis ekipleri de Bulvarın Kızılay istikametini trafiğe kapattı. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan sürücü ise hurdaya dönen otomobilini görünce gözyaşlarını tutamadı. Kaza yapan otomobil çekici marifetiyle olay yerden kaldırılırken polis ekipleri de kazaya ilişkin inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara araba kazası alev aldı

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