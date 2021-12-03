HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü! Dükkanın bir kısmı inşaat çalışması nedeniyle çöktü

Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü! Dükkanın bir kısmı inşaat çalışması nedeniyle çöktü

03.12.2021 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Mamak ilçesinde bir inşaatta yapılan çalışma sonucunda kuruyemiş dükkanının çıkma tarafı çöktü. Olayın gece yaşanması ve dükkanın kapalı olması bir facianın önüne geçti.

Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü! Dükkanın bir kısmı inşaat çalışması nedeniyle çöktü

Olay, saat 01.45 sıralarında Ankara’nın Mamak ilçesi Başak Mahallesi Özalp Caddesinde 3 katlı bir iş yerinin giriş kısmında bulunan kuruyemiş dükkanında meydana geldi. İddialara göre, bir inşatta yapılan çalışma sonucunda yan tarafta bulunan kuruyemiş dükkanının çıkma tarafı çöktü. Çökme sonucunda markette bulunan bazı eşyalar ise inşaat alanına düştü.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek market çalışanlarına haber verdi. Olay yerine gelen çalışanlar markette gerekli kontrolleri yaptıktan sonra ayrıldı. Polis ise tedbir amaçlı sabaha kadar olay yerinde beklerken, çökmenin gündüz yaşanmaması ise büyük facianın önüne geçti.

48 kişinin yaşadığı bina tahliye edildi! &quot;Bina yürümüş&quot;48 kişinin yaşadığı bina tahliye edildi! "Bina yürümüş"

"HER İKİ TARAF DA ÖNLEMİNİ ALMADI"

Olayın gündüz yaşanmamasının büyük bir şans olduğunu belirten dükkanın sahibi İsmail Yılmaz, “Arkadaşlar hafriyat aldığında söyledim. Çıkma tarafı çökebilir dedim. Oda market önlemini alsın dedi. Market’te söyledim ‘kendine göre önlemini al daha sonra sıkıntı çıkabilir’ dedim. Her iki taraf da önlemini almadı. Gece yarısı gerçekleşti olay. Gündüzleri kalabalık oluyor market. Gecenin olması ayrı bir şans, şükürler olsun ölümlü bir şey olmadı” dedi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Taşova: Türkiye'de vakalar yüzde 400 arttıProf. Dr. Taşova: Türkiye'de vakalar yüzde 400 arttı
Kökenleri Güney Amerika! Edirne'deki nehirleri istila ettilerKökenleri Güney Amerika! Edirne'deki nehirleri istila ettiler
7 ilde operasyon! Gözaltılar var7 ilde operasyon! Gözaltılar var
Anahtar Kelimeler:
Mamak Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncudan İhsan Hala'ya ziyaret! "Hızır elinden tutsun da..."

Ünlü oyuncudan İhsan Hala'ya ziyaret! "Hızır elinden tutsun da..."

Muharrem İnce: Millet İttifakı'nın Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum

Muharrem İnce: Millet İttifakı'nın Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: Ücretler artırılmazsa kamuda çalışma barışı bozulacak

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: Ücretler artırılmazsa kamuda çalışma barışı bozulacak

Dehşet! Banyoda kanlar içinde bulundu: 'Not' detayı

Dehşet! Banyoda kanlar içinde bulundu: 'Not' detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeniden kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeniden kuruldu

Sahte yüzbaşıyı afallatan karşılaşma

Sahte yüzbaşıyı afallatan karşılaşma

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladı

Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladı

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Flaş iddia: Aday çıkarsa AK Parti'yi zora sokacak

Flaş iddia: Aday çıkarsa AK Parti'yi zora sokacak

Vasiyet çiğnemişti! Hasretine dayanamadı: Bu ayrı bir sevda

Vasiyet çiğnemişti! Hasretine dayanamadı: Bu ayrı bir sevda

Kuzey Koreli genç, Güney Kore filmi izledi! Ülke affetmedi

Kuzey Koreli genç, Güney Kore filmi izledi! Ülke affetmedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.