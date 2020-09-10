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  4. Ankara'da feci kaza! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ankara'da feci kaza! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2020 12:22 | Son Güncelleme

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ankara'da feci kaza! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kaza, dün akşam saatlerinde Gölbaşı-Haymana karayolu Oyaca mahallesi mevkiinde meydana geldi.

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Selçuk Çetin'in kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Selçuk Çetin ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak, durumu ağır olan sürücü Çetin, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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Çetin'in Haymana İlçe Tarım Müdürlüğü personeli olduğu öğrenildi.

DHA

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