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Ankara'da feci kaza! 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 07:17 | Son Güncelleme

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'da feci kaza! 3 ölü

Olay gece saat 1 sularında Fatih Sultan Mehmet Bulvarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İstanbul yolu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Ayaş istikameti Şeker Kavşağı'nda bir araç, Şeker Üst Geçidi'nde bakım onarım çalışması yapan vincin sabitleme ayağına çarptı. Çarpma sonucu otomobil içerisinde bulunan Erkan Ö, Enis Berk Ö. ve Mertcan G. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından Erkan Ö, Enis Berk Ö. ve Mertcan G.’nin yaşamlarını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından Erkan Ö, Enis Berk Ö. ve Mertcan G. Cansız bedenleri Ankara Keçiören Adli Tıp morguna kaldırıldı.

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Öte yandan, üst geçitte çalışma yapan 5 kişi ise ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

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Ankara Fatih Sultan Mehmet şeker kavşağı

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