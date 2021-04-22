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  4. Ankara’da feci kaza: 3’ü çocuk 7 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3’ü çocuk 7 yaralı

22.04.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3’ü çocuk toplam 7 kişi yaralandı.

Ankara’da feci kaza: 3’ü çocuk 7 yaralı

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Coşkun idaresindeki otomobil ile henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç 1640. Cadde ile 2164. Cadde kesişiminde kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen iki otomobilde bulunan 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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OĞLUNU OKULA GÖTÜRÜYORDU

Öte yandan otomobil sürücüsü Ömer Coşkun’un 7 yaşındaki oğlu Ayaz’ı okula götürdüğü öğrenildi. Küçük çocuk kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

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(DHA)

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trafik kazası Ankara

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