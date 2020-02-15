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  4. Ankara'da feci kaza! Araba hurdaya döndü

Ankara'da feci kaza! Araba hurdaya döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 14:33 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen kazada otomobilde sıkışan iki kişi kurtarıldı.

Ankara'da feci kaza! Araba hurdaya döndü

Şükrü Aslan idaresindeki plakalı otomobil, Anadolu Bulvarı'nda Söğütözü Mahallesi'nden Yenimahalle yönüne seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Araçta sıkışan sürücü Şükrü Aslan ile yanındaki Adem Aslan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartılarak sağlık ekiplerince Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hurdaya dönen otomobilden çıkartılan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
otomobil Kaza Ankara

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