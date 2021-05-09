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  4. Ankara'da feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

09.05.2021 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada Sibel (38) ve Şener (44) Uzun çifti ile bir çocukları hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 2 kişi de yaralandı.

Ankara'da feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza, öğleden sonra Kahramankazan ilçesi Anadolu Otoyolu İstanbul- Ankara istikametinin 43'üncü kilometresinde meydana geldi. Sibel Uzun yönetimindeki otomobil, aynı istikametteki H.D.'nin kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

KARI- KOCA VE ÇOCUKLARI HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın şiddetiyle aracın ön tarafında sıkışan Sibel ve eşi Şener Uzun, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobilden çıkarıldı.112 ekipleri, Sibel Uzun ile Şener Uzun'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin kazada yaralanan çocukları O.U., B.U. ve Sibel Uzun'un arkadaşı G.G. yaralı olarak Hacettepe Hastanesine kaldırıldı. Çiftin yaralı çocuklarından biri de hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Sibel Uzun'un ve yaralanan G.G.'nin İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara
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