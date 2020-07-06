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Ankara'da feci kaza, kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 07:08 | Son Güncelleme

Ankara’nın Sincan İlçesinde hatalı sollama yapan otomobil karşı yönden gelen diğer otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'da feci kaza, kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza saat 02.00 sularında Ankara’nın Sincan İlçesi Malazgirt Mahallesi Buhara Caddesinde meydana geldi. İddialara göre Buhara Caddesinde otomobil sürücüsü Muzaffer Bağcı önünde seyir eden otomobili sollamak isterken karşı şeritten gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, başka bir otomobile çarparak durabildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar İtfaiye ekiplerine, Sağlık ekiplerine ve Polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İtfaiye erleri otomobil içinde sıkışan Muzaffer Bağcı ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişiyi uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkarttı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde bulunan 112 Hızır acil ekipleri sıkışan otomobilden çıkarılan Muzaffer Bağcı’nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Kazada hayatını kaybeden Muzaffer Bağcı’nın ise cansız bedeni yapılan incelemelerden sonra morga kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı.

(İHA)

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