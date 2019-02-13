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Ankara'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2019 01:30 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bekir B. idaresindeki 06 BBY 870 plakalı minibüs, Aziziye Mahallesi Mesnevi Caddesi'ndeki kavşakta trafik ışıklarında bekleyen Oğuzhan K'nın kullandığı 06 BU 6868 araca ve Alev A. idaresindeki 06 DM 2465 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, Oğuzhan K. 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, araçlardaki 3 kişi de yaralandı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kamera kayıtlarında, aşırı süratli seyreden minibüsün, ışıkta bekleyen otomobillere çarpması ve sonrasında yoldan çıkarak, savrulması yer alıyor. (AA)

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Ankara trafik kazası

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
minibus :) sasirdikmi
Trafik terörü minibüs sürücüleri
cinayet
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