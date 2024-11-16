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  4. Ankara'da feci kaza! Park halindeki kamyona çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Ankara'da feci kaza! Park halindeki kamyona çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

16.11.2024 00:22
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Ankara'da feci kaza! Park halindeki kamyona çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Nuh Şengün (61) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Ankara-Eskişehir kara yolunun kırsal Üçpınar Mahallesi mevkisinde lastiği patladığı için yol kenarında park halinde bulunan pancar yüklü kamyona arkadan çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücü Şengün ile beraberindeki Sema Arslan hayatını kaybetti, G.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesine götürdü.

AA-20241115-36205785-36205784-ANKARADA_PARK_HALINDEKI_KAMYONA_CARPAN_HAFIF_TICARI_ARACTAKI_2_KISI_OLDU_1_KISI_YARALANDI

Ölen 2 kişinin cansız bedenleri de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre alternatif yoldan sağlandı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara
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