HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ankara'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Bir yolcu, dolmuşun camından dışarıya fırladı

Ankara'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Bir yolcu, dolmuşun camından dışarıya fırladı

21.01.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bir aracın arka tekerleğine çarpması ile devrilen dolmuşun başka bir aracın üzerine düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, kaza dün saat 16.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Özlem Caddesi'nde meydana geldi.

YOLCU CAMDAN DIŞARIYA DÜŞTÜ

Rampadan aşağı inen aracın arka tekerleğine çarptığı dolmuş, devrilerek karşıdan gelen bir aracın üzerine düştü. Ardından devrilen dolmuşun arka yan camları patlayarak, bir yolcu dolmuştan aşağı düştü. Yaralı yolcu sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken, dolmuşa çarpan araç sürücüsünün alnında yarık olduğu, dolmuş şoförünün ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı caddede bulunan bir dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı.

"DOLMUŞ HAVALANDI"

Olay anını anlatan Hasan Karataş, olayı dükkanın güvenlik kamerasından gördüklerini, o esnada dışarıdan çok büyük bir ses geldiğini söyledi. Karataş, “Dolmuşun bir tanesi buradan geçerken aşağıya bir araç indi. Araba çalışmamış herhalde. Aşağı inerken dolmuşun arka tekerleğine vurunca dolmuş havalandı burada, karşıdan gelen aracın üstüne düştü. Aracın üstüne düşünce komple camlar patlayınca yolcu aşağıya düştü. Adam yaralıydı, onu indirdik, tedavi yapmaya çalıştık. Sonra ambulans geldi. Kameradan gördük, çok büyük bir ses geldi, hemen yardımcı olduk. İki yaralı vardı, ikisini de ambulans götürdü. Yaralıların durumu fena değildi. Birinden kan akıyordu, battaniyeye sardık adamı” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri, araçların Özlem Caddesi’nden çok hızlı geçtiğini, trafik lambalarının bir etkisi olmadığını belirterek, yetkililerden soruna çözüm bulunmasını istedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diş dolgusu yaptırmak isteyen kadın dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadıDiş dolgusu yaptırmak isteyen kadın dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadı
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Ağrı şikayetiyle gitti, çalıştığı hastaneden cenazesi çıktıAğrı şikayetiyle gitti, çalıştığı hastaneden cenazesi çıktı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sere serpe poz! "Doğal halin daha iyiydi"

Sere serpe poz! "Doğal halin daha iyiydi"

Dolgu yaptırmak istedi, dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadı

Dolgu yaptırmak istedi, dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadı

AFAD’dan kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

AFAD’dan kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat çeken görüntü! Yola çıktılar... TIR'da bakın kimler var

Dikkat çeken görüntü! Yola çıktılar... TIR'da bakın kimler var

Son dakika: Muslera'nın yeri sonunda doluyor! Galatasaray'ın yeni kalecisi çok tanıdık

Son dakika: Muslera'nın yeri sonunda doluyor! Galatasaray'ın yeni kalecisi çok tanıdık

Damla Demir'in intiharıyla ilgili yeni gelişme!

Damla Demir'in intiharıyla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Fiyatını görünce bir an kendinize gelemeyeceğiniz kol saatleri

Fiyatını görünce bir an kendinize gelemeyeceğiniz kol saatleri

SON DAKİKA | Gaziantep'te son durum: Helikopterler peş peşe havalandı! Yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı, Vali Gül'den önemli uyarı

SON DAKİKA | Gaziantep'te son durum: Helikopterler peş peşe havalandı! Yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı, Vali Gül'den önemli uyarı

Tutkunları için en iyi uzaktan kumandalı araba modelleri

Tutkunları için en iyi uzaktan kumandalı araba modelleri

İstanbullular dikkat! AKOM açıkladı: 4-5 gün sürecek

İstanbullular dikkat! AKOM açıkladı: 4-5 gün sürecek

Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu!

Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu!

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.