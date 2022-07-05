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  4. Ankara'da feci olay! Kaybolan ineklerini aramaya çıkan kız kardeşler hayatını kaybetti

Ankara'da feci olay! Kaybolan ineklerini aramaya çıkan kız kardeşler hayatını kaybetti

05.07.2022 01:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yaşanan feci olayda, kaybolan inekleri aramaya çıkan kız kardeşler Ayşegül Üzüm (16) ve Şeymanur Üzüm (12) freni boşaldıktan sonra devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza sırasında traktörde bulunan 4 yaşındaki kardeşleri ise ablaları tarafından son anda traktörden atılarak kurtarıldı.

Ankara'da feci olay! Kaybolan ineklerini aramaya çıkan kız kardeşler hayatını kaybetti

Ankara'daki kaza dün, Gölbaşı ilçesi Selametli mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürüden ayrılan inekleri Ayşegül ile Şeymanur Üzüm 4 yaşındaki küçük kardeşini de traktöre bindirerek arayamaya koyuldu.

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DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDILAR

Arama yaptıkları esnada traktörün freni boşaldı. Traktörün freninin boşaldığını anlayan Ayşegül ile Şeymanur Üzüm yanlarında bulunan 4 yaşındaki kardeşini traktörden son anda attı.

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HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Devrilen traktörün altında kalan Ayşegül ve Şeymanur Üzüm kardeşler ağır yaralandı.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kız kardeşlere yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk etti.

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Yapılan tüm müdahalelere rağmen kazada ağır yaralanan Ayşegül ve Şeymanur Üzüm yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara
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