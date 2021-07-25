Ankara'da fenalaşan itfaiye eri yaşamını yitirdi! Mansur Yavaş: Acımız çok büyük

Alınan bilgiye göre, Sincan Beyobası Mahallesi'nde ev yangını olduğuna dair gelen ihbar üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Temelli ve Polatlı istasyonu ekipleri olay yerine ulaştı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Ekipler, tek katlı müstakil evin çatısında çıkan yangını söndürdü. Yangın söndürüldükten sonra olay yerinde rahatsızlanan Temelli İstasyonu'nda görevli iftafiye eri Bayram Koç, ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayram Koç, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koç'un, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

MANSUR YAVAŞ: ACIMIZ ÇOK BÜYÜK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'dan paylaştığı başsağlığı mesajında, "Temelli İstasyonumuzda görevli mesai arkadaşımız Bayram Koç, Sincan'daki bir yangına müdahale esnasında fenalaştı ve hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acımız çok büyük. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve itfaiye camiamıza başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı. (AA)



