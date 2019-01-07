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Ankara'da FETÖ operasyonu! 100 asker hakkında yakalama kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 07:41 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara'da FETÖ operasyonu! 100 asker hakkında yakalama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık olarak arandıkları tespit edilen 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.

Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara asker FETÖ gözaltı

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