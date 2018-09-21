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Ankara merkezli 16 ilde dev FETÖ operasyonu: 110 asker için gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 09:44 | Son Güncelleme

Hava Kuvvetlerindeki FETÖ yapılanması soruşturmasında, aralarında 3 albay, 2 yarbayın olduğu tamamı muvazzaf 110 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Operasyonlada şu ana kadar 85 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen ve 77 astsubay olmak üzere tümü aktif görevde 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin 'FETÖ'nün imamları' ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi.

Bu kapsamda 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen ve 77 astsubay olmak üzere 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamı aktif görevdeyken, şüphelilerden 5’i pilot.

85 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonlada şu ana kadar 85 kişinin gözaltına alındıkları belirtildi.

Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 15 ilde devam ediyor.

Kaynak: İHA


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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Kısaca bunlara ABD ajanları diyebiliriz.
17 ARALIK HIRSIZLIĞI KONU AYAKKABI KUTUSUNDAKİ DOLARLAR. 1.ÖNCE BU DOLARLARI ARAMA YAPAN POLİSLER KOYDU DENDİ 2.SONRA BU PARALARI HAKAN ŞÜKÜRÜN ABİSİ KONDU DENDİ. 3.EN SONUNDA BU PARALAR İMAM HATİP YAPTIRMA PARALARI DENDİ. 4.ZARRAB İSE ABD DEN BU PARALARIN HALKBANK MÜDÜRÜ SÜLEYMAN ASLANA RÜŞVET PARALARI OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ.TÜRK YARGISI BUNU SORUŞTURABİLDİ Mİ.
AKP NİN KURUCULARININDA İÇİNDE OLDUGU BİNLERCESİ VAR SIRA BUNLARA GELMEDİKCE FETO OPERASYONU TAMAMLANMIYACAKTIR TAMAMI YARGI ÖNÜNE MUTLAKA ÇIKMALIDIRKİ.
bunlar din adı altında kandırılanlar mı ? darbeci vatan hayinleri mi ? bunun ayrımı nasıl yapılıyor
BEN AHMET ALDIĞIM RÜŞVETLER: 1.URLADA 2 RÜŞVET VİLLASI. 2.ZARRAB DAN SIFIRLAMA PARALARI. 3.KUCAĞA OTURTTUĞUM SITKI RÜŞVETLERİ. 4.ŞEHRİZAR KONAKLARINDAN SIFIRLAMA PARALARI İLE ALINAN DAİRELER. 5.BAKAN ÇOCUKLARIN EVİNE GÖNDERDİĞİM DOLARLAR. 6.EMEKLİ ÖĞRETMEN ENİŞTEME HEDİYE ETTİĞİM 2.5 MİLYON DOLAR.
@hasssal --urla daireleri ?? man adasına giden gelen 700 binlik saat ne şerefsiz kurum tecavzücü kurum oraya bağış altınd ayatan ihale rüşvet paraları ne derneğide o bilal oğlanın derneği türev vafkımıydı neydi
TSK da Atatürkçü subay bırakmamakta kararlilar
alın akp li yöneticileri içeri fetö bitsin...
110 kişi bilindiği halde hala maaş alıyor 5 yıl sonra halk kahramanı ilan edilip hepsi hhapisten çıkar üzerine devletten bizim vergilerimizle tazminat alıp en üst seviyeye getirirler.. 17-25 aralık kumpası fetö kumpasına döner.. Olan yine halka olur.
Şu sivillere de bir el atın.Ak partinin il ve ilçe başkanlıklarını teşkilatlarını ilim irfan derneklerini ele geçiren fetocularlada bi mücadele edin..asıl Ap yi yıkma planını bular yapmaktalar.
tamamda hakim28135 ender tiftikçi var. o askerleri koruyan o.
Halâ TSK ile uğraşanlar, AKP içindeki FETÖ'nün siyasi ayağına neden el atamıyor..? Bu haberi kusmamak için okumadım bile.
ne düğmeymiş bas bas bitmiyor
millet açlıktan ölüyor bunlar hala bitiremediler şu teröristin işini
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