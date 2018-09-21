Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen ve 77 astsubay olmak üzere tümü aktif görevde 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin 'FETÖ'nün imamları' ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi.
Bu kapsamda 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen ve 77 astsubay olmak üzere 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamı aktif görevdeyken, şüphelilerden 5’i pilot.
85 KİŞİ GÖZALTINDA
Operasyonlada şu ana kadar 85 kişinin gözaltına alındıkları belirtildi.
Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 15 ilde devam ediyor.
Kaynak: İHA
Ankara merkezli 16 ilde dev FETÖ operasyonu: 110 asker için gözaltı kararı
AK Parti İzmir adayını buldu! 'Aziz Kocaoğlu'nu yenecek aday' olarak duyurdu
Adana'da nehre düşen alkollü kişi, uzatılan hortumla kurtarıldı
Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı
Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti
Nagehan Alçı'dan çok tartışılacak Enis Berberoğlu yazısı
Kim Jong Un'un hediyesi dudak uçuklattı
Evlilik teklifi için attığı 'havai fişek' orman yangını çıkardı
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir
Okuyucu Yorumları 14 yorum