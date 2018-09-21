Ankara merkezli 16 ilde dev FETÖ operasyonu: 110 asker için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen ve 77 astsubay olmak üzere tümü aktif görevde 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin 'FETÖ'nün imamları' ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi.

Bu kapsamda 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen ve 77 astsubay olmak üzere 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamı aktif görevdeyken, şüphelilerden 5’i pilot.

85 KİŞİ GÖZALTINDA



Operasyonlada şu ana kadar 85 kişinin gözaltına alındıkları belirtildi.

Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 15 ilde devam ediyor.

Kaynak: İHA



