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Ankara'da FETÖ operasyonu! 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 09:47 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Operasyon kapsamında şuana kadar 25 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Ankara FETÖ ByLock

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