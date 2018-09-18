Ankara'da FETÖ operasyonu! MİT'te görevli 15 astsubay için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli 15 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski görevlisi FETÖ/PDY üyelerinin itiraflar ve teşhisleri sonucu Milli İstihbarat Teşkilatı Sinyal İstihbarat Dairesi'nde görevli 15 astsubayın örgütle bağlantılı oldukları belirlendi. Halen görevde olan şüphelilerin yakalanması için, savcılığın talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara ve 6 ilde operasyonlar başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmak üzere emniyete götürüldükleri belirtildi.

17 İLDE DÜĞMEYE BASILDI! 60 GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılıkları örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı tespit edilen 43 kişi ile örgütün mali yapılanmasında bulunduğu belirtilen 17 kişinin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri aralarında Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 17 ilde 60 farklı adrese sabah erken saatlerde eş zamanlı baskın düzenledi.

Polis ekiplerinin adreslerdeki aramaları devam ediyor.



