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Ankara'da FETÖ operasyonu! MİT'te görevli 15 astsubay için gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 10:18 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Sinyal İstihbarat Dairesi bünyesinde görevli askerlere yönelik yürütülen FETÖ soruşturmasında aktif görevde olan 15 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Öte yandan 17 ilde de 'Bylock' kullandığı ve örgütün mali yapılanmasında bulunduğu belirtilen 60 kişi için gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli 15 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski görevlisi FETÖ/PDY üyelerinin itiraflar ve teşhisleri sonucu Milli İstihbarat Teşkilatı Sinyal İstihbarat Dairesi'nde görevli 15 astsubayın örgütle bağlantılı oldukları belirlendi. Halen görevde olan şüphelilerin yakalanması için, savcılığın talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara ve 6 ilde operasyonlar başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmak üzere emniyete götürüldükleri belirtildi.

17 İLDE DÜĞMEYE BASILDI! 60 GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılıkları örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı tespit edilen 43 kişi ile örgütün mali yapılanmasında bulunduğu belirtilen 17 kişinin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri aralarında Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 17 ilde 60 farklı adrese sabah erken saatlerde eş zamanlı baskın düzenledi.

Polis ekiplerinin adreslerdeki aramaları devam ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
mit FETÖ astsubay ByLock

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Her yerde fetöcü olur da mit de neden olmasın. Asıl fetönün elebaşıları meclisin içinde. Oraya el atmadıktan sonra bu yaratık vampirin kökü kurumaz. Bataklığı kurutmak lazım.
BU ÇOK GÜZEL AMA YALNIZ ASKER DEGİL ÇALIŞANLARIN TAMAMI GÖZDEN GEÇ,İRİLMELİDİR. ÜLKEMİZİN AYDINLIGINA İŞARETTİR.
Operasyonlar siyasi partilere özellikle akp ye yapılmadıkça bu feto isi tiyatro olarak kalır.
40 yılda olan 4 yılda bitmez ALLAH devletimize yardım etsin de kurtulalım şu vatanı milleti devleti satan hainlerden
nerde siyasi ayağı kimse salak değil bilen zaten biliyor bilmeyormuş gibi yapanlarda zaten yandaş ya oğlu kızı damadı kendisi kesin devlet memurudur o yüzden safa yarıyordur
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