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  4. Ankara'da FETÖ operasyonu! Özel ekip, saklandıkları yerde yakaladı

Ankara'da FETÖ operasyonu! Özel ekip, saklandıkları yerde yakaladı

05.07.2022 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'ye yönelik bir operasyon haberi de Ankara'dan geldi. İl Emniyet Müdürlüğünce kurulan özel ekip, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle bağlantılı olan firari 6 kişiyi saklandıkları yerlerde kıskıvrak yakaladı

Ankara'da FETÖ operasyonu! Özel ekip, saklandıkları yerde yakaladı

Ankara'nın farklı ilçelerinde kayıtsız adreslerde saklanan; bir ihraç Danıştay Teknik Hakimi, iki Emniyet Mahrem İmamı, bir ihraç Kıdemli Binbaşı, bir ihraç Komiser ve bir ihraç Başpolis olmak üzere aranma kaydı bulunan 6 firari yakalandı.

6 yıldır firari olan kod adı Mustafa olan Emniyet Mahrem İmamı M.D., Yenimahalle ilçesinde saklandığı kayıtsız adresinde ele geçirildi. Yakalanan ikinci Emniyet Mahrem İmamı M.E.'nin Milli Eğitim Bakanlığın'dan ihraç edildiği, 5 yıldır Ankara'da bulunan farklı kayıtsız adreslerde saklanarak hayatına devam ettiği tespit edildi.

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Ankara Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonla ele geçirilen 6 firari örgüt üyesi çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
fetö
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