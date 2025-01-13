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  4. Ankara'da film gibi operasyon! Tutuklanan dernek üyesinin eşinden 20 milyon haraç istediler... O anlar saniye saniye kamerada

Ankara'da film gibi operasyon! Tutuklanan dernek üyesinin eşinden 20 milyon haraç istediler... O anlar saniye saniye kamerada

13.01.2025 11:25
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13.01.2025 11:25
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Ankara'da ‘Yaşama Tutunan Patiler Derneği' soruşturması çerçevesinde tutuklanan dernek üyesi Demet Kılıç'ın eşi Evren Kılıç'tan haraç istediği ileri sürülen 2 şüpheli, icra edilen operasyonla yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Film sahnelerini aratmayan operasyon ise saniye saniye kameralara yansıdı.

‘Yaşama Tutunan Patiler Derneği' soruşturması çerçevesinde Aralık 2024'te gerçekleştirilen operasyonda dernek başkanı Buket Özgünlü'nün yanı sıra üyelerden Demet Kılıç'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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20 MİLYON LİRA HARAÇ İSTEMİŞLER

Operasyonun ardından Kılıç'ın eşi Everen Kılıç, İstanbul'dan kendisini arayan kişilerin zorla para istediğini iddia etti. Derneği zarara uğrattığı gerekçesiyle kendisinden 20 milyon lira haraç istendiğini belirten Kılıç, polise başvurdu.

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TUTUKLANDILAR

İhbar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kılıç'ı yönlendirerek şüphelilerle Yenimahalle'deki bir kafede buluşmasını sağladı. Buluşmayı takip eden polis ekipleri şüpheli T.G. ve T.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ankara dernek
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