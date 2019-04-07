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Ankara'da flaş gelişme! Mansur Yavaş mazbatasını alıyor

SEÇİM HABERLERİ  | 07.04.2019 23:12 | Son Güncelleme

Ankara'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamlayan Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın bugün mazbatasını alacağı bildirildi.

Ankara'da flaş gelişme! Mansur Yavaş mazbatasını alıyor

Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Mansur Yavaş'ın basın birimden yapılan yazılı açıklamaya göre; Mansur Yavaş'ın bugün saat 11.00'da mazbatasını alacağı bildirildi. Açıklamada, Yavaş'ın daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geçerek devir teslim törenine katılacağı, ardından Anıtkabir'i ziyaret edeceği belirtildi. Mansur Yavaş, 16.30'da ise belediye önünde vatandaşlara seslenecek.

GEÇERSİZ OYLAR YENİDEN SAYILMIŞTI

Ankara'da seçim sonrası AK Parti İl Başkanlığı tarafından yapılan itiraz sonrası, bazı ilçelerde geçersiz oylar yeniden sayılmıştı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara Millet İttifakı

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