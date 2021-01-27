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  4. Ankara'da flaş operasyon! Devletin gizli bilgilerini sızdırmışlar

Ankara'da flaş operasyon! Devletin gizli bilgilerini sızdırmışlar

27.01.2021 10:24 | Son Güncelleme:
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Ankara'da flaş operasyon! Devletin gizli bilgilerini sızdırmışlar

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıkladıkları iddiasıyla 3'ü asker 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen teknik takiple elde edilen deliller neticesinde, devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıkladıkları tespit edilen 2'si emekli albay, biri astsubay 3 asker ile bir sivil hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalandığı, işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde devam ettiği belirtildi.

(AA)

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