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Ankara'da freni boşalan TIR markete daldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 00:28 | Son Güncelleme

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde park halinde bırakılan TIR, freninin boşalması sonucu hareket edince bir markete girerek durabildi.

Ankara'da freni boşalan TIR markete daldı

Kaza, Ankara’nın Pursaklar ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde meydana geldi. Rampada park halinde bulunan TIR freninin boşalması sonucunda hareket etti.

Eğim nedeniyle hız kazanan TIR, cadde üzerindeki elektrik direğini de ezerek markete daldı. Çarpmanın etkisiyle market sahibi ve apartmanda bulunan vatandaşlar korktu. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada ölü ya da yaralı olmazken polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

“3 saniye önce burada olaydım çocuklarımla elektrik direği üstümüze düşerdi”
Kaza yerinden saniyeler önce çıkan Yunus Tekin, “Ben marketteydim. Yanımda çocuklarım vardı. Tam marketten çıktım. Tır park halindeydi. Freni boşaldı galiba. Önce elektrik direğine çarptı daha sonra markete girdi. Bende marketten şans eseri önce çıktım. 3 saniye önce burada olaydım çocuklarımla elektrik direği üstümüze düşerdi” dedi.

Freni boşalan tır markete daldı

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