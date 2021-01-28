HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'da fuhuş çetesine operasyon: Çok sayıda gözaltı

Ankara'da fuhuş çetesine operasyon: Çok sayıda gözaltı

28.01.2021 08:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ankara'da fuhuş çetesine operasyon: Çok sayıda gözaltı

Ankara'da kadınlara zorla fuhuş yaptıran 1'i kadın 8 kişi gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, şüphelilerin, kullandıkları daireleri fuhuş için özel tasarladıkları belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kacakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, 'insan ticareti ve fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarıyla ilgili bir çetenin izine ulaştı. Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu, çete üyelerinin kent merkezinde saklandığı ikametlere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Y.B. isimli kadın ile E.K, E.D, E.G, M.B, O.D, O.K. ve S.B. gözaltına alındı.

Ekipler tarafından yapılan detaylı araştırmalarda, şüphelilerin Yenimahalle ilçesinde belirledikleri daireleri, fuhuş amaçlı özel olarak tasarladıkları saptandı. Şüphelilerin, kadınları tehdit veya darp ederek ya da borçlandırıp senet imzalattırarak fuhuş yapmaya zorladıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında toplam 21 kez 'fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 şarjör ve 86 mermi ele geçirildi. Şüpheliler ile fuhşa zorlanan kadınların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Şükürler olsun' 'Şükürler olsun'
Hızla yayıldı, çok sayıda iş yeri yandıHızla yayıldı, çok sayıda iş yeri yandı
21 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 21?21 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 21?

En Çok Okunan Haberler

Çektiği video kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında flaş karar

Çektiği video kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında flaş karar

Türk profesör ünlü üniversiteye rektör seçildi

Türk profesör ünlü üniversiteye rektör seçildi

İbo Show'da sürpriz! Ünlü oryantal geri dönüyor

İbo Show'da sürpriz! Ünlü oryantal geri dönüyor

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

İran'dan İsrail'e: Hayfa ve Tel Aviv'i yerle bir ederiz

İran'dan İsrail'e: Hayfa ve Tel Aviv'i yerle bir ederiz

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İtalya'da başbakan istifa etti

İtalya'da başbakan istifa etti

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

Diğer Haberler

Türkiye'de mutasyonlu virüs endişesi! Koronavirüs vakaları arttı, normalleşme zora girdi

Türkiye'de mutasyonlu virüs endişesi!

TSK'nın Aden Körfezi'ndeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

TSK'nın Aden Körfezi'ndeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Bolvadin ilçe merkezinde çıkan yangında 10 iş yerinde büyük çapta hasar oluştu

Hızla yayıldı, çok sayıda iş yeri yandı

Doğu Türkistanlı kadını kürsüye çıkaran Meral Akşener'in gözleri doldu

Meral Akşener'in gözleri doldu

Samsun’da sanayi sitesinde yangın! Alevler kısa sürede yayıldı, çalışmalar sürüyor

Sabaha karşı başladı, alev alev yandı

Samsun'da korkunç olay! 42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içine ormanlık alanda bulundu

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.