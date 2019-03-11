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Ankara'da fuhuş operasyonu! Spor salonunda basıldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 07:01 | Son Güncelleme

Ankara polisinden fuhuş operasyonu! İhbar üzerine harekete geçen ekipler spor salonuna baskın düzenledi. Operasyonda ilk önce gözcülük yapan üç kişi yakalandı, ardından spor salonuna baskın düzenlendi. Fuhuş operasyonunda 6'sı kadın 13 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da fuhuş operasyonu! Spor salonunda basıldılar

Yukarı Dikmen Caddesi Alexsander Dubçek Caddesi'ndeki bir spor salonunda fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği harekete geçti.

MÜŞTERİ GİBİ DAVRANIP FUHUŞ İÇİN PAZARLIK YAPTI

Başlatılan soruşturma kapsamında bir polis memuruna "müşteri" gibi davranarak geldiği mekanda fuhuş için pazarlık teklifinde bulunuldu. Binanın etrafını saran ekipler polis memurunun mesajıyla ilk olarak olası bir baskına karşı "erkete" olarak gözcülük yapan Erol Y, Yavuz K. ve Yaşar D'yi yakaladı.

SPOR SALONUNDA BASILDILAR

Daha sonra spor salonuna baskın düzenleyen ekipler, içeride müşteri olarak bulunan İdris İ. ve Ali İhsan Ö. ile aralarında iş yeri çalışanlarının da bulunduğu Mehmet T, Eda K, Emre İbrahim U, Fulya A, Emine Ö, Özlem A, Arzu T. ve Ecem A'yı gözaltına aldı.

Ankara'da fuhuş operasyonu! Spor salonunda basıldılar

Ahlak Büro Amirliğine götürülen şüphelilerden Erol Y, Yavuz K. ve Eda K. ile iş yeri yetkilisi olduğunu beyan eden Emre İbrahim U. adliyeye sevk edilirken diğer şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

(AA)

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Ankara polis spor salonu fuhuş gözaltı

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