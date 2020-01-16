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  4. Ankara’da gasp çetesine operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Ankara’da gasp çetesine operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 18:25 | Son Güncelleme

Ankara'da tefecilere borcunu ödeyemeyen esnafa işkence yaparak parasını gasbettiği iddia edilen çeteye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında 1 adliye çalışanının da olduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Ankara’da gasp çetesine operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 4 ay önce şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz’in yürüttüğü soruşturma kapsamında çok sayıda esnafın mağdur edildiği tespit edildi. Şüpheliler hakkına başlatılan teknik ve fiziki takip sonucu çetenin karıştığı çok sayıda suç belirlendi.

Liderliğini K.F.’nin yaptığı çetenin, tefecilere borcunu ödeyemeyen kişilerin iş yerini bastıkları, para vermeyenlere şişe ile işkence yaparak kameraya kaydettikleri, bu görüntüleri de para ödeyemeyen diğer esnaflara izleterek korkuttukları belirlendi.

Teknik takip sırasında Ankara Adliyesi’nde çalışan bir katibin de çetenin adliyede işlemlerini takip ettiği ve soruşmalar hakkında bilgi verdiği belirlendi. Bunun üzerine çete üyesi olduğu tespit edilen 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah yapılan operasyonda çete lideri K.F.nin de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet götürülürken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. (DHA)

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Ankara çete operasyon

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