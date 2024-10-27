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  4. Ankara'da gece yarısı katliam gibi kaza! Lüks araç tanınmaz hale geldi: 4 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da gece yarısı katliam gibi kaza! Lüks araç tanınmaz hale geldi: 4 kişi hayatını kaybetti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.10.2024 08:15
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Ankara'dan kahreden kaza! Araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedince yön tabelasına çarptı. 5 kişi bulunan araç hurdaya dönerken içindekiler sıkıştı. Ekiplerin müdahale ettiği olayda 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ankara'da gece yarısı katliam gibi kaza! Lüks araç tanınmaz hale geldi: 4 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yön tabelası direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

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TABELAYA ÇARPTI

Kaza, gece saatlerinde Mamak ilçesi Yakup Abdal Mahallesi'nde meydana geldi. 06 DDC 719 plakalı otomobil, ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yön tabelası direğine çarptı.

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ARAÇTA SIKIŞTILAR

Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi araçta sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 5 kişi bulundukları yerden çıkarılırken, yapılan kontrolde 2'si kadın 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise yaralandığı tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitiren 4 kişinin cansız bedeni ise kaza yerindeki inceleme sonrası morga götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mamak Ankara
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