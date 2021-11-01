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  4. Ankara'da gecekonduda yangın! Cansız bedeni bulundu

Ankara'da gecekonduda yangın! Cansız bedeni bulundu

01.11.2021 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bir gecekonduda çıkan yangında evde tek başına yaşayan Saim K. hayatını kaybetti.

Ankara'da gecekonduda yangın! Cansız bedeni bulundu

Yangın, akşam saatlerinde Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 53'üncü Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek evi sardı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde tek yaşadığı iddia edilen Saim K.'nın yerde hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Saim K.'nın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Saim K.'nın cenazesi, olay yeri incelemenin yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Ankara
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