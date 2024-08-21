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  4. Ankara'da gök gürültülü sağanak! Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli geliyor

Ankara'da gök gürültülü sağanak! Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli geliyor

21.08.2024 08:23
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Bugün başkentte gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış Ankara'da yağmur için saat verdi. Peki 21 Ağustos hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Bugün yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen yerler ise Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Sinop çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimleri.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

Yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yağışların Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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21 AĞUSTOS HAVA NASIL?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Tekirdağ ile öğle saatlerinden sonra batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 37°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 37°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 38°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açıkBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yağmur Ankara meteoroloji genel müdürlüğü sağanak
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