Ankara'da gündem Ebru Gündeş! Konser polemiği sms düellosuna dönüştü

Ebru Gündeş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen konserde sahne almıştı.

Konser sonrasında yaşananlar ise Ankara gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesinin Gündeş konseri için 69 milyon lira ödediği iddia edilmiş konuyla ilgili olarak da Mansur Yavaş açıklama yapmış ve "Son günlerde bazı basın yayın organlarında Ebru Gündeş konserine 69 milyon TL ödendiği yönünde yer alan iddialar bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır" demişti.

KONSER POLEMİĞİ SMS DÜELLOSUNA DÖNDÜ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek polemiği başka bir boyuta taşıdı. Gökçek tarafından Ankaralı vatandaşlara atılan kısa mesajda 19 Mayıs 2024 Gençlik ve Spor Bayramı için Mor ve Ötesi'ne 71 milyon 520 bin lira ödediği iddia edildi.

ABB'DEN SMS'Lİ YANIT

Gökçek'in mesajından kısa bir süre sonra Ankaralı vatandaşların telefonuna yine mesaj gitti. Mesaj bu kez Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderildi. Mesajda Gökçek'in iddialarına yanıt verildi.

"TAMAMI YALAN VE İFTİRADIR"

ABB tarafından atılan mesajda Gökçek'in gönderdiği sms için "Tamamı yalan ve iftiradır" denildi. Ebru Gündeş konseri için henüz ödeme yapılmadığı hatırlatılan mesajda soruşturma başlatıldığı ve inceleme sonuçlanıncaya kadar da ödeme yapılmayacağı belirtildi.