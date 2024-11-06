HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'da gündem Ebru Gündeş! Konser polemiği sms düellosuna dönüştü

Ankara'da gündem Ebru Gündeş! Konser polemiği sms düellosuna dönüştü

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
06.11.2024 15:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ebru Gündeş konseri, Ankara siyasetinin gündemine bomba gibi düştü. Konser için 69 milyon lira harcandığı iddia edilmiş ve Yavaş'a ağır eleştiriler getirilmişti. Yavaş bu iddialar için soruşturma başlatırken, konser polemiği şekil değiştirdi ve sms kavgasına dönüştü. AK Partili Osman Gökçek Ankaralılara attığı sms ile Mor ve Ötesi konser için de 71 milyon lira harcandığını iddia ettiği. ABB de buna sms ile cevap verdi ve iddiaları yalanladı.

Ankara'da gündem Ebru Gündeş! Konser polemiği sms düellosuna dönüştü

Ebru Gündeş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen konserde sahne almıştı.

6363636363

Konser sonrasında yaşananlar ise Ankara gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesinin Gündeş konseri için 69 milyon lira ödediği iddia edilmiş konuyla ilgili olarak da Mansur Yavaş açıklama yapmış ve "Son günlerde bazı basın yayın organlarında Ebru Gündeş konserine 69 milyon TL ödendiği yönünde yer alan iddialar bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır" demişti.

346363

KONSER POLEMİĞİ SMS DÜELLOSUNA DÖNDÜ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek polemiği başka bir boyuta taşıdı. Gökçek tarafından Ankaralı vatandaşlara atılan kısa mesajda 19 Mayıs 2024 Gençlik ve Spor Bayramı için Mor ve Ötesi'ne 71 milyon 520 bin lira ödediği iddia edildi.

58568568585

ABB'DEN SMS'Lİ YANIT

Gökçek'in mesajından kısa bir süre sonra Ankaralı vatandaşların telefonuna yine mesaj gitti. Mesaj bu kez Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderildi. Mesajda Gökçek'in iddialarına yanıt verildi.

484848484

"TAMAMI YALAN VE İFTİRADIR"

ABB tarafından atılan mesajda Gökçek'in gönderdiği sms için "Tamamı yalan ve iftiradır" denildi. Ebru Gündeş konseri için henüz ödeme yapılmadığı hatırlatılan mesajda soruşturma başlatıldığı ve inceleme sonuçlanıncaya kadar da ödeme yapılmayacağı belirtildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Osman Gökçek Ankara Büyükşehir Belediyesi
En Çok Okunan Haberler
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan tarihe geçecek sözler! ''Ali Koç teşvik primi verirse dağıtırım! Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum! Fenerbahçe utanmalı..."

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan tarihe geçecek sözler! ''Ali Koç teşvik primi verirse dağıtırım! Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum! Fenerbahçe utanmalı..."

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geliyor

Türkiye'nin beklediği gün! Mercek altına alındı

Türkiye'nin beklediği gün! Mercek altına alındı

Narin Güran cinayetinde iddianamedeki detaylar...

Narin Güran cinayetinde iddianamedeki detaylar...

Trump'ın seçilmesi dünyayı değiştirecek! Çin, Ukrayna, Avrupa... 'Tarihin en iyi satıcısı'

Trump'ın seçilmesi dünyayı değiştirecek! Çin, Ukrayna, Avrupa... 'Tarihin en iyi satıcısı'

Yine mafya hesaplaşması! Yine Atina! Yine cinayet! Sokak ortasında infaz

Yine mafya hesaplaşması! Yine Atina! Yine cinayet! Sokak ortasında infaz

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.