HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'da Halk Ekmek'e zam mı geldi 2022? Ankara'da Halk ekmek fiyatı ne kadar oldu? Ekmek kaç TL?

Ankara'da Halk Ekmek'e zam mı geldi 2022? Ankara'da Halk ekmek fiyatı ne kadar oldu? Ekmek kaç TL?

01.03.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da Halk Ekmek'e zam mı geldi? sorusunun yanıtı Ankara'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Halk Ekmek' açıklaması geldi. Yapılan duyuru sonrası Ankara'da Halk Ekmek'e zam mı geldi 2022? Ankara'da Halk ekmek fiyatı ne kadar oldu? Ekmek kaç TL? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen Ankaralılar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. İşte Ankara'da Halk Ekmek zammı ile ilgili detaylar...

Ankara'da Halk Ekmek'e zam mı geldi 2022? Ankara'da Halk ekmek fiyatı ne kadar oldu? Ekmek kaç TL?

Ankara'da Halk Ekmek'e zam mı geldi? Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama sonrası çok sayıda vatandaş konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Ankara Halk Ekmek'in sosyal medya hesabı üzerinden yazılı basın açıklaması yayımlandı. Peki Ankara'da Halk Ekmek'e zam mı geldi 2022? Ankara'da Halk ekmek fiyatı ne kadar oldu? Ekmek kaç TL? Ankara'da Halk Ekmek zammı ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

ANKARA'DA HALK EKMEK'E ZAM MI GELDİ 2022?

Ankara'da 2 Mart Çarşamba günü itibarıyla Halk Ekmek'e zam geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek'ten yapılan açıklamada 250 gramlık ekmeğin 2 TL'ye satılacağı aktarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek tarafından yapılan yazılı açıklamada un, maya, işçi maliyetleri, enerji ve diğer giderlerde yaşanan yüksek artışlar dolayısıyla zorunlu zam kararı alındığı ifade edilirken yeni uygulamanın, Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı olarak başlayacağı kaydedildi.

ANKARA'DA HAL EKMEK FİYATI NE KADAR OLDU?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek'in sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı yazılı basın açıklaması şu şekilde:

"Her gün yaklaşık 1 milyon adet üretilen ve bu üretim kapasitesi ile hemşehrilerimize aylık yaklaşık 30 milyon TL katkı sağlayan Ankara Halk Ekmek'te, maliyetlerin sürekli olarak artmasına rağmen uzun süredir fiyat artışı yapılmamış, ekonomik koşulların olumsuz etkilediği vatandaşlarımızın bir nebze yanında olabilmek adına yaklaşık bir yıldır zararına satış sürdürülmüştür. Gelinen son noktada, un, maya, işçi maliyetleri, enerji ve diğer giderlerde ara vermeksizin yaşanan artışlar çok yüksek seviyeye ulaşmış ve fiyat artışını zorunlu kılmıştır. Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 2 Mart 2022 tarihi itibârıyla kâr elde etmeksizin ve maliyetine 2 TL olarak belirlenmiştir. Yeni uygulama, Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı olarak başlayacaktır."

ANKARA'DA EKMEK KAÇ TL?

Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı 2 TL olacak. Fiyat, 2 Mart 2022 Çarşamba günü itibârıyla geçerli olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
17 ilde büyük operasyon! Çok sayıda kişi gözaltına alındı17 ilde büyük operasyon! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Putin 3 şartını açıkladıPutin 3 şartını açıkladı
207 yıl sonra bir ilk... Yaptırım kervanına o ülke de katıldı!207 yıl sonra bir ilk... Yaptırım kervanına o ülke de katıldı!
Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe maçına damga vuran an! Arda Güler oyundan çıkarken...

Fenerbahçe maçına damga vuran an! Arda Güler oyundan çıkarken...

Türkiye'den BM'de Rusya'ya sert tepki! 'BM Sözleşmesine hakarettir'

Türkiye'den BM'de Rusya'ya sert tepki! 'BM Sözleşmesine hakarettir'

Bombaların babasını kullandılar! 'İç organları...'

Bombaların babasını kullandılar! 'İç organları...'

Son dakika: Ukrayna’da korkunç semboller!

Son dakika: Ukrayna’da korkunç semboller!

Sır gibi sakladığı sevgilisi güzelliğiyle nefes kesti!

Sır gibi sakladığı sevgilisi güzelliğiyle nefes kesti!

Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi kabul edildi

Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi kabul edildi

İlginizi Çekebilir

Yıllardır vücut kıllarını almıyor! Görenleri şaşkına çevirdi

Yıllardır vücut kıllarını almıyor! Görenleri şaşkına çevirdi

İnanılmaz keşif! Çölün ortasında 4.000 yıllık kasaba...

İnanılmaz keşif! Çölün ortasında 4.000 yıllık kasaba...

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Cinsel hayatı bitirir! Görmezden gelmeyin

Cinsel hayatı bitirir! Görmezden gelmeyin

Dostluk bitti! "Rusya’nın Ukrayna'ya gücünü gösterdiği gibi..."

Dostluk bitti! "Rusya’nın Ukrayna'ya gücünü gösterdiği gibi..."

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.