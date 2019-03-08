Ankara'da hangi parti, kim önde? Yerel seçim anket sonuçlarıyla ilgili Mansur Yavaş'tan flaş iddia

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, dün NTV canlı yayınında yerel seçime dair açıklamalarda bulundu. "Kararsızların birçoğu, daha önce AK Parti'ye oy verdiğini söylemiş. Şimdiye kadar 2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım fakat diğer açıklanan anketler, uzaktan yakından benim manipüle edebileceğim anketler değil" diyen Yavaş, devamında şunları kaydetti:

"Uzaktan yakından bizimle ilgisi olmayan anket firmaları çıktı. 'Mansur Yavaş Ankara'da kazanacak' diye bir açıklama da yapıldı. Bunlar iktidara yakın anket firması olunca, ister istemez inanıyorum, hoşuma da gidiyor ne yalan söyleyeyim."

'KİRLİ SİYASET YAPMAYACAĞIM'



"Ben kirli siyaset yapmayacağım" diyen Mansur Yavaş, "Temizi buysa, kirlisi nasıldır Allah bilir, yarın yüz yüze bakacaklar. Geçen biri Twitter'da yazmış, ‘Babam Cumhur, ben Millet İttifakı'na oy vereceğim. Ben hain miyim şimdi?' ne gerek var şimdi?" diye sordu.

Yavaş açıklamasında, "Ankara'nın en önemli sorunu aç insanlar. Aç insanlar varken benim anlatacağım hiçbir vaadi vatandaş dinlemeyecek" ifadesini kullandı.