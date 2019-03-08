HABER

Ankara'da hangi parti, kim önde? Yerel seçim anket sonuçlarıyla ilgili Mansur Yavaş'tan flaş iddia

SEÇİM HABERLERİ  | 08.03.2019 08:01 | Son Güncelleme

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım sürerken, parti ve adaylarda yaptırdıkları anket sonuçlarını açıklamaya başladı. Son olarak CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, "Şimdiye kadar 2 anket yaptırdım, bunlarda önde çıktım. İktidara yakın anket şirketinin yaptırdığı ankette de önde çıktım" ifadesini kullandı.

Ankara'da hangi parti, kim önde? Yerel seçim anket sonuçlarıyla ilgili Mansur Yavaş'tan flaş iddia

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, dün NTV canlı yayınında yerel seçime dair açıklamalarda bulundu. "Kararsızların birçoğu, daha önce AK Parti'ye oy verdiğini söylemiş. Şimdiye kadar 2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım fakat diğer açıklanan anketler, uzaktan yakından benim manipüle edebileceğim anketler değil" diyen Yavaş, devamında şunları kaydetti:

"Uzaktan yakından bizimle ilgisi olmayan anket firmaları çıktı. 'Mansur Yavaş Ankara'da kazanacak' diye bir açıklama da yapıldı. Bunlar iktidara yakın anket firması olunca, ister istemez inanıyorum, hoşuma da gidiyor ne yalan söyleyeyim."

'KİRLİ SİYASET YAPMAYACAĞIM'

"Ben kirli siyaset yapmayacağım" diyen Mansur Yavaş, "Temizi buysa, kirlisi nasıldır Allah bilir, yarın yüz yüze bakacaklar. Geçen biri Twitter'da yazmış, ‘Babam Cumhur, ben Millet İttifakı'na oy vereceğim. Ben hain miyim şimdi?' ne gerek var şimdi?" diye sordu.

Yavaş açıklamasında, "Ankara'nın en önemli sorunu aç insanlar. Aç insanlar varken benim anlatacağım hiçbir vaadi vatandaş dinlemeyecek" ifadesini kullandı.

'HAYIR BEN ORGANİZE SANAYİLERİN NE İHTİYACI VARSA KARŞILAYACAĞIM'

Yavaş şöyle devam etti:

"Ben Ankara'da bu halkı zengin etmek için, işsizliği azaltmak için neler yapabilirim? Üretimi artıracağız, nasıl artıracağız? Fuar alanı başlandı ama bitirilmedi. Amacım bitirmek, sanayicinin iş adamının esnafın yatırımını sergilemesini sağlamak. İkincisi organize sanayilerin hepsine gittim, hepsinin kendine göre problemleri var. Destek olmak, ulaşımı kolaylaştırmak lazım. Diyorlar ki, "Organize sanayiler tüzel kişi, yardım edemezsin." Soruşturma açsınlar, hayır, ben organize sanayilerin ne ihtiyacı varsa karşılayacağım" şeklinde konuştu.
Projelerini tek tek anlatan Mansur Yavaş, "Köylerde üretimi teşvik edeceğiz, hepsine güneş enerjisi takıyoruz. Köyde yaşayın masraf etmeyin, isteğimiz tek şey var, biz size hayvan vereceğiz, teşvik edeceğiz, üretin" diye konuştu.

'60 KM'LİK METROYU BİTİRECEĞİZ'

"Sadece havaalanı değil, yaklaşık 1.8 milyar dolarlık bir proje, 60 kilometrelik metroyu bitireceğiz" diyen Yavaş konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Taksiciler de biliyor bunu. Ben Ankara'ya araçların gelmemesinden bahsettim. Ankara'da 7 bin 701 tane taksi var. Asla taksileri keseceğiz diye bir söylemim olmadı. Benim tek başıma böyle bir karar verme yetkim yok. Kızılay'a araçlar girmesin" derseniz, referandum yaparsınız, halk kabul etmezse yapmazsınız."

AVM PROJESİ

Mansur Yavaş sözlerini, "Şimdiki AVM'lere yazın sıcak, kışın serinlikten gidiliyor. Kızılay'da binlerce iş yeri, alternatif var. Fiyat rekabeti olabilir. Çoluk çocuk açık havada gezeceksiniz. Bunu söylerken oradaki ekonomiyi yok etmek değil tam aksine canlandırmak için. Tabela kirliliğine son vereceğiz. Kızılay'ın dış cephesi de yeniliyor. Su fiyatlarından indirim yapmak için bakacağız. Islak imzalar mutlaka gelecek, yanımızda duracak" diyerek sonlandırdı.

Eski sahibini gören köpek çılgına döndü Eski sahibini gören köpek çılgına döndü
İYİ Parti'de toplu istifa! AK Parti'yi destekleyeceklerİYİ Parti'de toplu istifa! AK Parti'yi destekleyecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim seçim 2019 seçim sonuçları Seçim anketi

En Çok Okunan Haberler

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırdı! Duyan herkes oraya koştu

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırdı! Duyan herkes oraya koştu

Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Diriliş Ertuğrul'da obayı sarsan ölüm!

Diriliş Ertuğrul'da obayı sarsan ölüm!

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Korkunç rakamlar! Yüzde 67 arttı

Korkunç rakamlar! Yüzde 67 arttı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Diğer Haberler
İYİ Parti'de toplu istifa

İYİ Parti'de toplu istifa! AK Parti'yi destekleyecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son anket sonuçları hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Kılıçdaroğlu ve Akşener ilk ortak mitingini Denizli'de yaptı

Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'terörist' tepkisi!

İYİ Parti'de 'bayrak' krizi! Topluca istifa ettiler

İYİ Parti'de 'bayrak' krizi! Topluca istifa ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki gösterdi: Roketleri duymadın mı?

Sert tepki gösterdi: Roketleri duymadın mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.