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Ankara'da hareket halindeki servis midibüsü alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2020 01:57 | Son Güncelleme

Ankara'da, mesaiden çıkan 20 işçinin bulunduğu servis midibüsü, hareket halindeyken bir anda alev aldı. Midibüs, küle dönerken, yangını zamanında fark ederek araçtaki yolcuları tahliye eden servis şoförünün dikkati, faciayı önledi.

Ankara'da hareket halindeki servis midibüsü alev aldı

Olay, akşam saatlerinde Ankara Çevre Yolu'nda Ovacık yol ayrımına 100 metre kala meydana geldi. Özel firmada çalışan 20 işçiyi taşıyan Murat C. yönetimindeki servis midibüsünün motor kısmından dumanlar gelmeye başladı. Dumanı fark eden Murat C., midibüsü sağ şeride park edip, işçilerin tahliye edilmesini sağladı. İşçiler ve yoldan geçen sürücüler, yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etti; ancak yangını kontrol altına alamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin uğraşları sonucu söndürülen yangında tamamen yanan midibüs, küle dönerken olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Bu sırada Ankara Çevre Yolu'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

'CANIMIZI ZOR KURTARDIK'

Servis şoförü Murat C. olayı, "Motordan duman çıktı. Sağa yanaştık, 50 metre gitmeden alevler gelmeye başladı, canımızı zor kurtardık. Yangın tüpleri işe yaramadı. En az 15 tane yangın tüpü geldi, sağdan soldan" diye anlattı.

Servisteki yolculardan Hasan Özay ise "İkinci şeritten geliyorduk, birden duman çıktı. Dumanı görünce şoför arkadaş sağa çekti. Sonra da alev almaya başladı attan. Yolu kestik, yangın tüpleri ile söndürmeye çalıştık ama baş edemeyince itfaiyeye haber verdik. İtfaiye gelene kadar 15, 20 arabadan yangın söndürme tüpü ile geldiler ama gene de söndüremedik. 20 personel vardı" diye konuştu. (DHA)

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