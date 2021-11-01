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  4. Ankara'da hareketli akşam! Kolonları çatlayan apartman tahliye edildi

Ankara'da hareketli akşam! Kolonları çatlayan apartman tahliye edildi

01.11.2021 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Sincan ilçesinde, kolonları çatlayan apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.

Ankara'da hareketli akşam! Kolonları çatlayan apartman tahliye edildi

Olay, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Güvercin Sokak'ta bulunan Mevlana Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın girişinde bulunan dükkanı kiralayan kişi, dükkan içinde bulunan eski eşyaları alması için hurdacı ile anlaştı. Dükkana gelen hurdacı, dükkan içindeki eski malzemeleri sökerken binanın kolonunda çatlaklar oluştu. Çatlağı fark eden apartman sakinleri olayı hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen emniyet ve inceleme ekipleri, yaptıkları ilk çalışmanın ardından tedbir amaçlı apartmanı tahliye etti.

İNCELEME BAŞLADILDI

Apartmanda yaşayanlar, geceyi geçirmek için yakınlarına giderken, dükkan sahibi ve hurdacı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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(DHA)

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Ankara
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