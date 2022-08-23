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Ankara'da hareketli anlar! Seyir halindeki otomobile ateş açıldı...

23.08.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. Ahmet Y.'nin kullandığı seyir halindeki otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda sürücünün babası Ümit Y. ağır yaralandı.

Ankara'da hareketli anlar! Seyir halindeki otomobile ateş açıldı...

Olay, sabah saatlerinde Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobile, başka araçtan tabanca ile ateş açıldı. Sürücü Ahmet Y., babası Ümit Y.'nin yaralandığını fark edince aracı durdurdu. Bu sırada şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı.

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YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbarla gelen sağlık ekiplerince Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ümit Y., ameliyata alındı. Ümit Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, Ümit Y. ve Ahmet Y.'nin akrabası olduğu belirtilen şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara silahlı saldırı
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