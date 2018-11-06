Ankara'da hareketli dakikalar! Hepsi araçtan çıktı

Kırmızı ışık ihlali yaptıktan sonra plakası olmadığı fark edilen otomobil, 10 dakikalık kovalamacanın ardından durduruldu. Yapılan arama sonrası araçta gizlenen uyuşturucu maddelere ulaşıldı.

1 / 6 Altındağ ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçan yabancı uyruklu iki şüpheli, kovalamaca sonucu 7 bin 564 uyuşturucu hap ve 447 gram uyuşturucu maddeyle yakalandı.

2 / 6 Başkentte "dur" ihtarına uymayan yabancı uyruklu iki şüpheli, kovalamaca sonucu 7 bin 564 uyuşturucu hap ve 447 gram uyuşturucu maddeyle yakalandı.

3 / 6 İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus ekipleri, Altındağ ilçesine bağlı Sebze Bahçeleri Caddesi'nde kırmızı ışık ihlali yapan ve plakası bulunmayan otomobili durdurmak istedi.

4 / 6 Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobil, 10 dakikalık kovalamaca sonucu durduruldu. Yapılan aramada aracın bagajında 7 bin 564 uyuşturucu hap ve 447 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

5 / 6 Olayın ardından kaçmaya çalışan yabancı uyruklu M.E. ve N.Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.