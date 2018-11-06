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Ankara'da hareketli dakikalar! Hepsi araçtan çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 07:40 | Son Güncelleme

Ankara'nın Altındağ ilçesinde dur ihtarına uymayan yabancı uyruklu iki şüphelinin peşine düşen polis ekipleri, gerçeği ortaya çıkardı. 7 bin 564 uyuşturucu hap ve 447 gram uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kırmızı ışık ihlali yaptıktan sonra plakası olmadığı fark edilen otomobil, 10 dakikalık kovalamacanın ardından durduruldu. Yapılan arama sonrası araçta gizlenen uyuşturucu maddelere ulaşıldı.

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Altındağ ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçan yabancı uyruklu iki şüpheli, kovalamaca sonucu 7 bin 564 uyuşturucu hap ve 447 gram uyuşturucu maddeyle yakalandı.
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Başkentte "dur" ihtarına uymayan yabancı uyruklu iki şüpheli, kovalamaca sonucu 7 bin 564 uyuşturucu hap ve 447 gram uyuşturucu maddeyle yakalandı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus ekipleri, Altındağ ilçesine bağlı Sebze Bahçeleri Caddesi'nde kırmızı ışık ihlali yapan ve plakası bulunmayan otomobili durdurmak istedi.
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Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobil, 10 dakikalık kovalamaca sonucu durduruldu. Yapılan aramada aracın bagajında 7 bin 564 uyuşturucu hap ve 447 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
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Olayın ardından kaçmaya çalışan yabancı uyruklu M.E. ve N.Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Anahtar Kelimeler:
Ankara polis uyuşturucu operasyonu

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