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  4. Ankara'da hareketli gece! Bıçaklı kavga sonrası sığınmacılara tepki: 2 yaralı

Ankara'da hareketli gece! Bıçaklı kavga sonrası sığınmacılara tepki: 2 yaralı

11.08.2021 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki parkta mahalle sakinleri ile yabancı uyruklu vatandaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2 Türk vatandaşı yaralandı. Olayın ardından bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup, yabancılara ait iş yerleri ve araçlara zarar verdi. Yaşanan gerginlik, olay yerine gelen Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla'nın mahalle sakinleriyle görüşerek evlerine dönmeleri konusunda ikna etmesiyle sona erdi.

Ankara'da hareketli gece! Bıçaklı kavga sonrası sığınmacılara tepki: 2 yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre yabancı uyruklu Y.A, yanında bulunan bıçakla, Emirhan Yalçın (18) ve Ali Yasin Güler'i yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Emirhan Yalçın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali Yasin Güler de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın'ın durumunun kritik olduğu belirtilirken, Güler'in ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatan polis, şüpheli Y.A.'yı kısa sürede yakaladı.

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MAHALLELİDEN TEPKİ

Yaşanan olayın ardından mahalle sakinleri, olayın yaşandığı parkta toplanarak tepki gösterdi. Yaklaşık 100 kişi, yabancılara ait iş yerleri ve araçlarına zarar verdi. Polis ekipleri, olayları güçlükle yatıştırdı. Ardından olay yerine gelen Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla mahalle sakinleriyle görüşerek, evlerine dönmeleri konusunda ikna etti.
Olay hakkında soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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