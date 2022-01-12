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Ankara'da hareketli gece! Yardıma gelen polislerin otomobilini gasbetti, 1 polisi yaraladı

12.01.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hareketli gece Ankara'da yaşandı. Lastiği patlayan otomobilin sürücüsü, kendisine yardıma gelen polis ekiplerinin otomobilini gasbetti. Sürücü daha sonra ise otomobilin yerini tespit eden ekiplere levye ile saldırarak 1 polisi yaraladı. Şüpheliyi yakalamak için çalışmalar ise devam ediyor.

Ankara'da hareketli gece! Yardıma gelen polislerin otomobilini gasbetti, 1 polisi yaraladı

Akıllara durgunluk veren olay, gece saatlerinde Ankara-Niğde otoyolu Gölbaşı mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, otomobilinin lastiği patlayan kimliği belirsiz sürücü, trafik ekiplerinden yardım istedi. Kendisine yardıma gelen polis ekiplerinin yola duba dizmesini fırsat bilen şüpheli, ekiplerin kullandığı polis aracını gasbetti.

POLİSE LEVYE İLE SALDIRDI

Polis aracını gasbeden şüpheli, izini kaybettirmek için Gölbaşı ilçesi Selametli Şehit Emrah Mahallesi'ne sığındı. Aracın GPS sinyalini takip eden polis ekipleri, Selametli Şehit Emrah Mahallesi girişinde şüpheliyi ve aracı buldu. Yakalanacağını anlayan şüpheli bu sefer de otomobilden çıkardığı levye ile polis ekiplerine saldırarak kaçtı. Saldırıda 1 polis memuru, hafif şekilde yaralandı.

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Köyün içinde yaya vaziyette izini kaybettiren şüpheliyi yakalamak için bölgeye çok sayıda trafik, asayiş ve Polis Özel harekat ekibi sevk edildi. Köyün giriş-çıkışında güvenlik önlemi alan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalara devam ediyor.
Öte yandan, yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(DHA)

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